Der Grund für dieses zu erwartenden himmlische Schauspiel ist auf derzeit vermehrte Sonnenaktivitäten zurückzuführen: In den letzten Stunden wurden gleich drei nennenswerte Explosionen auf ihrer Oberfläche registriert.

Teilchenregen in Erdatmosphäre sorgt für Polarlichter

Bei solchen solaren Eruptionen werden geladene Teilchen ins All geschleudert und sobald sie die Erde erreichen (was in diesem Fall am Abend des 10. Mai erwartet wird), sorgen sie durch Wechselwirkungen mit dem magnetischen Feld unseres Planeten für das verstärkte Auftreten von Polarlichtern.

Die Prognose des amerikanischen Wetterdienstes NOAA besagt, dass die geomagnetische Aktivität am Samstag das Niveau G3 von einer fünfstelligen Skala erreicht - was bedeutet, dass zwischen Norddeutschland und dem Alpenraum die Wahrscheinlichkeit von Polarlichtern sehr hoch ist.