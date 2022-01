Wochenend-Wetter: Schnee im Westen, Wolken im Osten

Prognose für Sonntag

Am morgigen Sonntag überwiegt dichte Bewölkung am Himmel. Vor allem auf der Alpennordseite und in Nordosten gibt es immer wieder leichten Regen und Schnee. Bis zum Abend hin breitet sich die Störung weiter nach Osten mit einer Schneefallgrenze um 600 Meter aus. Gefrierender Niederschlag ist häufig. Nur südlich des Alpenhauptkammes und im Südosten bleibt es laut ZAMG niederschlagsfrei. Vor allem im Norden gibt es auflebenden Westwind.

Die Frühtemperaturen liegen morgen bei minus 9 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen sind minus 2 bis plus 6 Grad.

Ausblick

Der Süden, Südosten und äußerste Westen bieten zum Wochen- und Schulstart trockenes und zumindest zeitweise sonniges Wetter. Im übrigen Österreich halten sich zunächst viele Wolken mit ein paar Schnee- und Regenschauern, die meisten davon gibt es entlang der Alpennordseite von den Kitzbüheler Alpen ostwärts. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 300 und 700 Meter Seehöhe.

Am Nachmittag klingen die Schauer weitgehend ab und die Bewölkung lockert stellenweise auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft, aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zehn und plus vier Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen minus zwei und plus sieben Grad.