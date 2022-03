Wo die Stadt überall ihr Gesicht verändert

Suchttherapie drängt

Schon seit Jahren diskutiert wird ein Neubau für die Suchthilfe am Parkplatz der Christian-Doppler-Klinik. Der Baustart verzögert sich dort schon um mehrere Jahre. Bremsende Faktoren seien Corona, aber auch der Gestaltungsbeirat, der sich oft zu sehr in Details verliere, klagen Insider. Der ursprüngliche Plan, hier auch einen mehr als 30 Meter hohen Turm zu realisieren, ist vorerst vom Tisch. Es kommt ein dringend benötigtes Suchttherapiezentrum. Gottfried Jakober und sein Team arbeiten immer noch in einem Haus aus den 20er-Jahren. Außerdem sind die Therapie-Angebote auf mehrere Standorte verteilt. Neben einem Gebäude mit 33 stationären Plätzen, Raum für Entzugsbehandlung (derzeit in der Klinik) und ambulante Therapien wird ein Parkhaus entstehen. Die Außengestaltung durch die griechische Architektin Sofia Dona lässt – passend zum Klinik-Namen – den Dopplereffekt einfließen.

Diskussionen gibt es trotz drängender Zeit: Ein eingehauster Steg Richtung Klinik soll altem Baumbestand nicht in die Quere kommen. Jakober: „Ich hoffe jetzt, dass es zu unserem 100 Jahre-Jubiläum 2024 endlich Realität wird. Ab 2025 haben wir in unserem alten Haus gar keine Genehmigung mehr.“

Ebenso in Klinik-Nähe, hier aber unweit der Chirurgie West, fordert das „Projekt Zaunergasse“ mit Wohnbau mit Nahversorger die Planer.

Weiterer Baustein in der Stadtentwicklung: In Schallmoos – nahe Nelböck-Viadukt, passend zum Hotel-Hochhaus Perron – soll in Form eines Wohn- und Geschäftshauses ein Akzent gesetzt werden, der „schon beim ersten Blick auf Salzburg, von den Bahngleisen, attraktiv erscheinen möge“.

Die brachliegende Fläche an der Schallmooser Hauptstraße, gegenüber des Rockhouses, wird zum Wohn-, Dienstleistungs- und Gesundheitszentrum.