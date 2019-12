Witwe von Promi-Wirt: „Wollte niemals, dass so etwas passiert“

Es war „ein Leben auf der Überholspur“, das Promi-Skihüttenwirt Erich T. und seine Frau geführt hätten. Das attestierte der psychiatrische Gerichtsgutachter Peter Hofmann vor Gericht . Ein Leben, das im Fall des Wirtes ein tragisches Ende nahm. War es ein Unfall oder Mord, was Anfang März spätnachts in der Küche von T.’s Hotel in Flachau geschah? Diese Frage versucht ein Geschworenengericht am Landesgericht Salzburg bis Mittwoch zu klären.

Des Mordes angeklagt ist die Frau des bekannten Gastronomen. Mit Tränen in den Augen und schluchzender Stimme machte die zierliche 30-Jährige ihre Aussage vor Gericht. „Ich wollte niemals, dass so etwas passiert“, sagte sie gleich zu Beginn. Sie beteuerte ihre Unschuld.