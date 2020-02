„Wir haben vom Schicksal zwei rechte Gerade bekommen“

Mit dem Schrecken davongekommen sind auch Anneliese Gründle und ihre Familie in Kössen, das in Tirol am schlimmsten vom Hochwasser erwischt wurde. „Zum Glück ist niemand verletzt. Sonst müsste man sich eigentlich einen Strick nehmen und sich aufhängen“, sagt die Kellnerin, während Helfer in ihrem Garten Schlamm schöpfen. „Erst letzte Woche haben wir die Renovierung an unserem Haus abgeschlossen. Jetzt ist alles zerstört.“ In der Nacht auf Sonntag war das Wasser der nahen Großache in Gründles Haus im Ortsteil Erlau auf fast zwei Meter gestiegen. „In der Früh sind wir dann mit Booten evakuiert worden.“