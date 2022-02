Winterschlaf statt Pandemie: Einfach mal Augen zu und durch

„Früher haben Mediziner versucht, Menschen für Operationen in einen Winterschlaf-Zustand zu bringen“, sagt Ruf. Um die Körpertemperatur so zu senken, wie das bei Tieren passiert, habe man versucht, sie mit Eiswürfeln herunterzukühlen. Funktioniert habe das freilich nicht.

Was die neurologischen Vorgänge sind, die den Eintritt in den Winterschlaf steuern, sei noch unklar und Gegenstand der aktuellen Forschung, so Ruf.