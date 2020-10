Wintererwachen in Gaißau: Skigebiet will nun doch aufsperren

Es ist eine Wende, die angesichts des jahrelangen Hin und Her rund um das Skigebiet Krispl-Gaißau in Salzburg nicht gänzlich überraschend kommt. Am Donnerstag gaben die Eigentümer des Skigebiets bekannt, im kommenden Winter nun doch aufsperren zu wollen. Erst vor drei Wochen hatten sie angekündigt gehabt, das Skigebiet endgültig zuzusperren.

Der Grund waren damals gescheiterte Verhandlungen über einen Pachtvertrag mit einem einzigen Grundstückseigentümer. Auf Vermittlung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kam es nun doch zu einer Einigung. „Ein großer Schritt für beide Seiten, Missverständnisse wurden ausgeräumt und wir gehen davon aus, dass eine gute Zusammenarbeit möglich ist“, sagt Hälfte-Eigentümer Berthold Lindner.

Der betreffende Grundeigentümer ist für den Betrieb des Skigebiets zentral, besitzt er doch den letzten Teil der Talabfahrt und den Parkplatz in Gaißau. Auch unter früheren Eigentümern soll es immer wieder Diskussionen mit Grundbesitzern gegeben haben. Die zerklüftete Eigentümerstruktur der Gründe gilt als zusätzliche Achillesferse für das niedrig liegende Skigebiet.