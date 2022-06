Windkraft bleibt zentrale Säule für 100 Prozent Ökostrom

Interessant ist die unterschiedliche Zustimmung zur Windkraft in den Bundesländern. Je mehr Windkraft vorhanden ist, desto höher die Zustimmung. Am niedrigsten ist sie in jenen Bundesländern, die noch kein einziges Windkraftwerk haben, also in Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Und auch wenn es kein heimisches Windrad-Unternehmen gibt, dürfte es weltweit kein Windrad geben, in dem nicht auch Technologie aus Österreich steckt.