Willi will am Sonnendeck „ohne Geländer auskommen“

Vandalenakt

Ausgelöst hat den ganzen Schlamassel ein Vandalenakt im März. Da haben Unbekannte eine Abdeckplatte von der Innmauer gekippt. Im Zuge der Sanierung kamen die aktuellen Normen für eine Absturzsicherung zu tragen, die sich seit dem Bau der Mauer verschärft haben.

Das Sitzen auf dieser war immer schon verboten, wäre gemäß den nunmehr vorgelegten Plänen aber wieder möglich. „Die, die sich dann draufsetzen, tun das auf eigene Gefahr“, so Willi.

Kompetenzen-Wirrwarr

Am Inn spiegelt sich am konkreten Beispiel einmal mehr wieder, wie verwickelt es im österreichischen Behördendschungel mitunter zugeht. Der Inn fällt grundsätzlich in Bundeskompetenz. Die Bundeswasserbauverwaltung ist für den Hochwasserschutz und damit auch für die Instandhaltung für die Innmauer am Sonnedeck zuständig.

Die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes ist hier im Auftrag des Bundes tätig. Darum war sie für die Sanierung des Bauwerks und eigentlich auch für die Absturzsicherung verantwortlich. Aber ein alter Vertrag aus den 1970er-Jahren regelt, dass die Stadt für einen Großteil des Abschnitts an dieser Uferpromenade für deren Instandhaltung zuständig ist.

Hier sieht der Bürgermeister den Ansatzpunkt, um schlicht das Niveau des Weges neben der Mauer abzusenken.