Wieso und wem Airbnb und Co. Probleme machen

Gegen fünf weitere Anbieter hat die Stadt Strafen verhängt, weil sie nicht kooperierten. Einer ist Airbnb; zwei andere haben nun ihre Strafen beglichen und werden künftig Daten liefern. Vom zuständigen Stadtrat Peter Hanke hieß es dazu: "Es ist erfreulich, dass das WTFG neben den bisherigen Erfolgen auch bei den Verwaltungsstrafverfahren seine Wirkung zeigt. Leider möchte sich die größte Plattform nicht an die geltende Rechtslage halten.“

Zudem wurden Wohnzonen festgelegt, in denen eine gewerbliche Nutzung von Airbnb verboten ist.

Wie gehen andere Städte vor?

In Salzburg tritt mit 1. Jänner 2020 das sogenannte Airbnb-Gesetz in Kraft und sieht etwa vor, dass sich Vermieter in Zukunft von der Gemeinde eine Registrierungsnummer ausstellen lassen müssen. Die Behörden prüfen dann, ob die Vermieter alle rechtlichen Bestimmungen einhalten und am Ort der Unterkunft auch ihren ordentlichen Wohnsitz haben. Ist das der Fall, scheint die Nummer auch auf den Interntseiten der Buchungsplattformen auf.

Tirol hat im Sommer eine Registrierpflicht beschlossen. Tiroler Vermieter müssen ihre Tätigkeit bei den jeweiligen Gemeinden melden. Bei Verstößen drohen bis zu 5.000 Euro Strafe.

Was passiert auf EU-Ebene?

Gestern, Donnerstag, ist auf Initiative Wiens ein Antrag bei der EU-Kommission eingebracht. Die Forderung: Es müssen klare Regeln für Digital-Plattformen wie Airbnb & Co. geschaffen werden.