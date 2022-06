Wiens Bürgermeister Ludwig traf Erdoğan in der Türkei

Wie in dem Tweet unschwer zu erkennen, dürfte der Besuch dem Wiener Stadtchef gut gefallen haben, während Erdoğan sehr ernst geblieben ist. Bürgermeister Ludwig machte den Besuch am Freitagabend ebenfalls via Twitter öffentlich. "Die türkischen Bemühungen für Frieden in der Ukraine sind wichtig. Im Rahmen der Istanbuler Gespräche sollen Annäherungen am Verhandlungstisch erreicht werden. Darüber konnte ich mich auch mit Präsident Erdoğan austauschen", so Ludwig. "Außerdem ist es mir wichtig, dabei mitzuhelfen, die staatlichen Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei wieder zu verbessern. Selbstverständlich wurden auch die Kopenhagener Kriterien angesprochen."

Ursprünglich war die Reise nach Istanbul geplant gewesen, um Fatma Sahin, Präsidentin des türkischen Städtebundes und Bürgermeisterin von Gaziantep, zu treffen, "für den wichtigen Austausch, den wir in Zukunft weiter intensivieren werden", so Ludwig, der betont, die Kooperation zu türkischen Städten weiter ausbauen zu wollen. Die Initiative zum Treffen mit Erdoğan sei von diesem ausgegangen, sagte ein Sprecher des Bürgermeisters zum KURIER.