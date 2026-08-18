Dass das Wiener Hochquellwasser ein kostbares Gut ist, das dennoch 24 Stunden täglich aus den Hähnen fließt, ist angesichts des Dürresommers heuer wohl allen Wienern klar. Dieses kostbare Gut wird im kommenden Jahr noch kostbarer werden – denn die Preise für das frische Trinkwasser werden wohl ansteigen. Schuld daran ist freilich nicht die grassierende Trockenheit in Ostösterreich, sondern der Wiener Gebührenautomatismus, der kommunale Leistungen ab 2027 wieder verteuert.

Wie vom KURIER bereits im Mai vermeldet, wurde der relevante Schwellenwert von drei Prozent Wertsteigerung seit der jüngsten Erhöhung deutlich überschritten. Aufgrund der im Zuge des Iran-Krieges anziehenden Inflation greift damit heuer wieder der Automatismus des Valorisierungsgesetzes.