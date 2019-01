Wiener Rekrut gestorben: Ministerium will neues Gutachten

Was führte zum Tod von Rekrut Toni P.? Diese Frage bleibt nach 17 Monaten weiter unbeantwortet. Der 19-jährige Wiener war im August 2017 nach einem Marsch in Horn, NÖ, zusammengebrochen und gestorben.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Krems schloss die Ermittlungen bereits vor Monaten ab und schickte einen sogenannten Vorhabensbericht an das Justizministerium (ein solcher muss bei großer Relevanz an das Ministerium geschickt werden, Anm.). Doch dort ist man nicht zufrieden und fordert von der Staatsanwalt, die Ermittlungen erneut aufzunehmen. Der Weisungsrat des Justizministeriums, der mit dieser Entscheidung betraut ist, will eine genauere Expertise. Laut KURIER-Informationen muss der Sachverständige, der das medizinische Gutachten erstellte, ein Ergänzungsgutachten einholen. Konkret geht es um die entscheidende Frage, woran Toni P. tatsächlich gestorben ist.