Wiener Multitalent: Die Architektin, die auf Wörter baut

Mit der Stilsicherheit ihrer Kleidung zeigt sie an, dass sie auch als Architektin ambitioniert arbeitet. Die bunten Kinder- und Jugendbücher in den Regalen ihres Wohnzimmers sind wiederum ein Hinweis auf ihren Zweitberuf: Gleich acht Titel hat sie selbst geschrieben – alle acht in ihrem kleinen Verlag „wortweit“ veröffentlicht.

Als Interessensvertreterin drängt sie darauf, die derzeit 10-prozentige Umsatzsteuer auf Bücher so wie schon in der Pandemie zu halbieren: „Damit wäre der Branche sehr geholfen.“ Zudem will sie Leser und Leserinnen aufklären: „Dass dank der Buchpreisbindung in Österreich kein Buch online billiger sein darf als in einer Buchhandlung.“

Ihre Buben trieben sie an

Nach ihrem Studium an der TU in Graz hat sie drei Jahre lang bei einem steirischen Architekten in Los Angeles geplant. Mit nur 29 Jahren konnte sie dann, 2001, ihr eigenes Büro eröffnen. In ihrem Reihenhaus in Wien-Kagran plante sie neben dem Aufwachsen ihrer Kinder bald den Hauptplatz von Stegersbach, den Umbau des Rathauses in Lockenhaus, die Fußgängerzone zum Domplatz in Wiener Neustadt, das Innovation Lab in der Nationalbank in Wien, nicht zuletzt auch die Innenausgestaltung von Einfamilienhäusern, darunter ihr eigenes.

„Geschrieben habe ich schon als Kind sehr gerne“, erzählt Kristina Macherhammer dann. Ihre „Jungs“ hätten sie dazu ermutigt, ein Buch zu schreiben: „Unter der Bedingung, dass sie darin vorkommen.“ Und als sie das erste Buch (mit dem Titel „Silva“) fertig hatte, inklusive eigener Illustrationen, forderten ihre Buben „weitere Geschichten“. Acht Teile sind es nunmehr geworden.