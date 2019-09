Wiener Ex-ÖVP-Chef: „Schönes Bild für Eitelkeiten in der Politik"

Wie der Krimi ausgeht, sei an dieser Stelle (natürlich) nicht verraten. Wie das Koalitions-Drama endet, da hat Görg zumindest eine Befürchtung: „Die FPÖ ist für manche in meiner Partei immer noch koalitionsfähig.“ Aus „polithygienischen Gründen“ solle die FPÖ aber nicht mehr in die Regierung, so Görg: „Die Gesocks-Konzentration in ihrem Blut ist so hoch – da können die Blauen noch so oft eine Blutwäsche machen, das können sie nicht herauswaschen.“ Das Problem: Inhaltlich sei die ÖVP der FPÖ „um Lichtjahre näher“ als den anderen Parteien.

Görg, ein Fan von Türkis-Rot? „Derzeit nicht. Das Vertrauen fehlt. In der SPÖ gibt es regelrechten Hass auf die ÖVP.“ Eine Dreier-Koalition? „Das wird mühsam. Die Kleinen müssen laut auftreten. Da ist es mit der türkisen Message Control vorbei.“

Somit bleibt wohl auch der letzte Akt des Dramas vorerst offen.