Wien und Graz für Drogencheck von Abwasser

Kurz vor Weihnachten konnte die Tiroler Polizei einen schönen Erfolg vermelden. Die Ermittler deckten die Drogengeschäfte eines Wirts auf. Gemeinsam mit seiner aus Kolumbien stammenden Ehefrau soll der Mann seit 2015 rund 15 Kilo Kokain im Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro in Umlauf gebracht haben.

Es sind gelöste Fälle wie dieser, die Aufschluss darüber geben, welche Drogen gerade besonders stark nachgefragt und im Umlauf sind. Und das ist zur Zeit Kokain. Doch der tatsächliche Konsum illegaler Substanzen kann bestenfalls geschätzt werden.

Umso beeindruckender sind die Zahlen, die Ende vergangenen Jahres im Vorarlberger Suchtbericht vorgestellt wurden. Demnach werden in der Region Hofsteig jährlich 436 Kilogramm Cannabis, mehr als 26 Kilogramm Kokain und 1,8 Kilogramm Amphetamin konsumiert.

Vorarlberg hat sich im Zuge einer Pilotstudie im Frühjahr 2018 erstmals an einem Drogenmonitoring-Projekt der Gerichtsmedizin (GMI) an der Med-Uni Innsbruck beteiligt. Über drei Wochen hinweg wurden dafür Abwasserproben in der Kläranlage Hofsteig gezogen, die ein Einzugsgebiet mit rund 70.000 Einwohnern in acht Vorarlberger Gemeinden abdeckt.

„Wir analysieren Stoffwechselprodukte im Abwasser auf Drogenkonsum-Marker“, sagt Herbert Oberacher von der GMI. Für jeden einzelnen Tag kann der Forscher ermitteln, welche Mengen an Drogen pro tausend Einwohner konsumiert wurden. Mit Hochrechnungen können Jahreszahlen berechnet werden.

Die GMI ist Teil des europaweiten Netzwerks SCORE. Dabei werden inzwischen die Abwässer von 56 europäischen Städten einem Drogenmonitoring unterzogen. In Österreich startete das Projekt 2016 in Innsbruck – bisher die einzige teilnehmende Stadt im Bundesgebiet.