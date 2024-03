Wien, Nö: Tirol: 15-Jährige verursachen 75.000 Euro Schaden durch Graffiti

Die 15-Jährigen sollen in der Gemeinde in ihrem Heimatbezirk St. Pölten ebenso wie in Pressbaum und Tullnerbach (ebenfalls Bezirk St. Pölten) sowie in der niederösterreichischen Landeshauptstadt, in Wien und Innsbruck unzählige Objekte und Fassaden beschädigt haben.