Von Helene Fischer bis Linkin Park: So wird das Wiener Konzertjahr

Italienisch, Englisch, Deutsch – gesungen wird 2026 in vielen Sprachen. Mehrere Bandjubiläen stehen an, zahlreiche Konzerte sind bereits restlos ausverkauft.
Von Anya Antonius
07.01.26, 06:30
Wien wird 2026 wieder zur großen Konzertbühne. Internationale Stars, lang erwartete Comebacks und heimische Publikumslieblinge sorgen für ein dichtes Konzertprogramm quer durch die Genres:

  • Machine Gun Kelly

Den ersten großen Auftritt des Jahres legt am 18. Februar Machine Gun Kelly in der Stadthalle hin.

  • Herbert Grönemeyer

Unplugged auf der großen Bühne kann man am 19. Februar Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle erleben. Sofern man bereits Tickets hat – das Konzert ist ausverkauft.

  • Florence + The Machine

Den Frühling eröffnet die britische Band rund um Sängerin Florence Welch, die im Rahmen ihrer "Everybody scream"-Tour am 2. März auch in der Wiener Stadthalle gastiert. Auch hier gilt: ausverkauft.

  • Für Italophile

Italienische Musikgeschichte macht im Frühjahr und Sommer Station in Wien. Eros Ramazzotti kommt am 13. April in die Stadthalle, Zucchero folgt am 11. Juni.

  • Linkin Park

An der kalifornischen Band gab es in den 2000er-Jahren kein Vorbeikommen. Ihr Debüt "Hybrid Theory" gehört zu den weltweit kommerziell erfolgreichsten Musikalben. Nach dem Tod des Leadsängers Chester Bennington im Jahr 2017 zog sich die Band mehrere Jahre zurück. Seit 2024 sind sie in neuer Besetzung – mit Emily Armstrong als Sängerin – wieder aktiv. Am 9. Juni kommt die Band mit ihrer "From Zero"-Tournee ins Ernst-Happel-Stadion.

Ein Foto von Linkin Park bei einem Auftritt.

Linkin Park kommen am 9. Juni nach Wien,

  • Kings of Leon

Die Alternative-Rockband aus Nashville kommt am 23. Juni für ein Konzert in die Stadthalle.

  • Foo Fighters

Über zehn Jahre sind seit dem letzten Wien-Konzert der Foo Fighters vergangen, 2026 ist es wieder so weit. Am 3. Juli machen sie für ihr einziges Österreich-Konzert der aktuellen "Take Cover"-Tour im Ernst-Happel-Stadion Halt.

  • Soap&Skin

"Torso" heißt das aktuelle Album der Singer-Songwriterin Anja Plaschg alias Soap&Skin. 2024 kam es heraus, 2025 begann die Tour, 2026 geht sie weiter. Zur großen Freude ihrer Fans: Plaschgs Konzert am 4. Juli in der Wiener Staatsoper ist bereits restlos ausverkauft.

  • Nina Chuba

Mit "Wildberry Lillet" gelang der deutschen Sängerin und Rapperin der Durchbruch. Am 9. Juli gibt sie in der Wiener Stadthalle eines von zwei Österreich-Konzerten.

Nina Chuba tanzt auf einer Bühne und hält ein Mikrofon, während im Hintergrund eine Musikerin Trompete spielt.

Mit Nina Chuba auf einen "Wildberry Lillet"? 

  • Helene Fischer

2026 feiert die deutsche Sängerin ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Dieses feiert sie mit Stadionkonzerten im 360-Format. Beim Konzert am 11. Juli im Ernst-Happel-Stadion dürfen sich Fans auf akrobatische Einlagen und eine bombastische Bühnenshow einstellen.

  • Die Toten Hosen

Auch im Spätsommer wird das Ernst-Happel-Stadion bespielt: Nach dreijähriger Tourpause kehren die Toten Hosen zurück. Am 12. September gastiert die Band mit ihrer "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour in Wien. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

  • Sportfreunde Stiller

Drei Jahrzehnte Bandgeschichte liegen nun schon hinter der bayrischen Band. Das feiern die Sportfreunde mit einer Jubiläumstour. "30 wunderbaren Jahren" heißt diese und macht am 28. Oktober Halt im Gasometer.

  • Wanda

In der Hochphase der Vorweihnachtszeit gibt sich auch die Wiener Band Wanda in der Stadthalle wieder die Ehre. Bereits zum vierten Mal heißt es am 19.12. "Weihnachten mit Wanda". Es soll das Einzige des Jahres bleiben, da sich die Band in diesem Jahr auf die Studioarbeit konzentrieren will. Eine Weihnachtstradition, für die es – noch – Tickets gibt.

