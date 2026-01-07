Von Helene Fischer bis Linkin Park: So wird das Wiener Konzertjahr

Wien wird 2026 wieder zur großen Konzertbühne. Internationale Stars, lang erwartete Comebacks und heimische Publikumslieblinge sorgen für ein dichtes Konzertprogramm quer durch die Genres: Machine Gun Kelly Den ersten großen Auftritt des Jahres legt am 18. Februar Machine Gun Kelly in der Stadthalle hin. Herbert Grönemeyer Unplugged auf der großen Bühne kann man am 19. Februar Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle erleben. Sofern man bereits Tickets hat – das Konzert ist ausverkauft.

Florence + The Machine Den Frühling eröffnet die britische Band rund um Sängerin Florence Welch, die im Rahmen ihrer "Everybody scream"-Tour am 2. März auch in der Wiener Stadthalle gastiert. Auch hier gilt: ausverkauft. Für Italophile Italienische Musikgeschichte macht im Frühjahr und Sommer Station in Wien. Eros Ramazzotti kommt am 13. April in die Stadthalle, Zucchero folgt am 11. Juni. Linkin Park An der kalifornischen Band gab es in den 2000er-Jahren kein Vorbeikommen. Ihr Debüt "Hybrid Theory" gehört zu den weltweit kommerziell erfolgreichsten Musikalben. Nach dem Tod des Leadsängers Chester Bennington im Jahr 2017 zog sich die Band mehrere Jahre zurück. Seit 2024 sind sie in neuer Besetzung – mit Emily Armstrong als Sängerin – wieder aktiv. Am 9. Juni kommt die Band mit ihrer "From Zero"-Tournee ins Ernst-Happel-Stadion.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/INA FASSBENDER Linkin Park kommen am 9. Juni nach Wien,

Kings of Leon Die Alternative-Rockband aus Nashville kommt am 23. Juni für ein Konzert in die Stadthalle. Foo Fighters Über zehn Jahre sind seit dem letzten Wien-Konzert der Foo Fighters vergangen, 2026 ist es wieder so weit. Am 3. Juli machen sie für ihr einziges Österreich-Konzert der aktuellen "Take Cover"-Tour im Ernst-Happel-Stadion Halt. Soap&Skin "Torso" heißt das aktuelle Album der Singer-Songwriterin Anja Plaschg alias Soap&Skin. 2024 kam es heraus, 2025 begann die Tour, 2026 geht sie weiter. Zur großen Freude ihrer Fans: Plaschgs Konzert am 4. Juli in der Wiener Staatsoper ist bereits restlos ausverkauft.

Nina Chuba Mit "Wildberry Lillet" gelang der deutschen Sängerin und Rapperin der Durchbruch. Am 9. Juli gibt sie in der Wiener Stadthalle eines von zwei Österreich-Konzerten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/FLORIAN WIESER Mit Nina Chuba auf einen "Wildberry Lillet"?

Helene Fischer 2026 feiert die deutsche Sängerin ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Dieses feiert sie mit Stadionkonzerten im 360-Format. Beim Konzert am 11. Juli im Ernst-Happel-Stadion dürfen sich Fans auf akrobatische Einlagen und eine bombastische Bühnenshow einstellen. Die Toten Hosen Auch im Spätsommer wird das Ernst-Happel-Stadion bespielt: Nach dreijähriger Tourpause kehren die Toten Hosen zurück. Am 12. September gastiert die Band mit ihrer "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour in Wien. Das Konzert ist bereits ausverkauft.