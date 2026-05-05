Gesunkene Fähre von Wiener Kult-Kapitän wieder aufgetaucht

Die Fähre ist wieder aufgetaucht. Mehrere Wochen war die „Novara“ – so heißt das kleine Boot – verschwunden. Plötzlich ist sie wieder da. Steht, schlammverschmiert, an der Donaulände – direkt neben dem Anfang April gesunkenen Passagierschiff „Ana“. Damit sind beide verschwundenen Schiffe des Kult-Kapitäns Franz Scheriau, der seit Jahrzehnten mit seiner Schiffsammlung an der Donaulände liegt, wieder zurück an ihrem Ursprungsort. Nur eben an Land, statt im Wasser.

Ob die beiden Boote jemals wieder auf der Donau treiben werden, ist derzeit noch unklar. Immerhin sind beide Boote gesunken: Die „Ana“ aufgrund eines technischen Defekts, wie es von der Berufsfeuerwehr heißt. Die „Novara“ schon einige Zeit davor. Sie war länger verschwunden, bis sie vergangene Woche geborgen wurde. Gefunden wurde sie direkt neben den restlichen Schiffen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo Mehrere Wochen war die „Novara“ verschwunden.

Gesucht und geborgen wurden die beiden gesunkenen Schiffe durch die Wiener Berufsfeuerwehr. Sonargeräte, Taucher und sogar ein Hubschrauber seien im Einsatz gewesen, hieß es im April. Und dafür habe Scheriau nun die Rechnung bekommen. Insgesamt 22.000 Euro – 11.000 Euro pro Boot – soll Franz Scheriau nun bezahlen, wie er selbst erzählt. Eigentlich habe er die Bergung selbst durchführen wollen. „Die Stadt Wien hat aber nicht auf mich gewartet, sie wollte das mit der Feuerwehr machen“, sagt Scheriau. Nun müsse er die Einsatzkosten dafür tragen, aber: „Ich pack das nicht, ich kann das nicht bezahlen“, sagt Scheriau. Keine Versicherung Eine Versicherung, die den Schaden decken würde, hat Scheriau nicht. Zumindest nicht für alle Schiffe. Und das ist das Hauptproblem an der ganzen Causa. Denn Franz Scheriaus Schiffe liegen schon seit Jahren ohne gültigen Vertrag an der Donaulände – also de facto illegal.

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