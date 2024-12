Caritas: Hoffen auf ein Weihnachtswunder nach "Haus Noah"-Brand

Alles andere als besinnlich begann die Adventzeit für die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Noah der Caritas . In jenem Haus werden für gewöhnlich 113 ältere, ehemals obdachlose Männer und Frauen betreut.

Nach einem Tiefgaragenbrand am 1. Dezember, bei dem ein Auto in Flammen geriet, mussten sie aus der Einrichtung ausziehen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar: Nach dem Brand sind Wasser- und Stromleitungen beschädigt.

Gebraucht werden u. a. neue Socken und Unterwäsche, haltbare Lebensmittel, Wolldecken, Handtücher, Bettwäsche, Hygieneartikel, Hunde- und Katzenfutter, Gefriertruhe, Mikrowelle Gesellschaftsspiele, Mikrowelle, Bastel- und Schreibmaterial und alles, was das Zuhause etwas schöner macht

Genauere Angaben könne man erst nach vollständiger Begutachtung durch Sachverständige machen. Auch wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch unklar.

Alles zurückgelassen

In der Zwischenzeit konnte die Caritas die Betroffenen mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien und anderer Organisationen in anderen Häusern unterbringen. Die Männer, Frauen und Haustiere (fünf Katzen und ein Hund) von Haus Noah konnten so auf verschiedene Unterkünfte aufgeteilt werden.

Einige von ihnen fanden im neuen Haus Kim ein neues Zuhause. Weitere Ersatzquartiere sind das Pflegewohnhaus St. Christoph, Haus Allerheiligen, im Haus Juca und in wenigen Fällen private Unterbringungen, heißt es vonseiten der Caritas. Auch eine Immobilie des Roten Kreuzes wird für die Betroffenen genutzt.