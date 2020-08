Zuwachs wieder in dreistelligem Bereich: 141 neue Fälle in 24 Stunden

Von Donnerstag auf Freitag wurden 141 neue Corona-Fälle in Österreich registriert. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten in Österreich auf 1427. 94 Menschen gelten wieder als genesen, ein neuer Todesfall kam laut Gesundheitsministerium in den vergangenen 24 Stunden hinzu. Damit liegt die Zahl jener Menschen, die in Österreich seit Ausbruch der Pandemie an oder mit dem Coronavirus gestorben sind bei 720.

Der höchste Zuwachs in den Bundesländern wurde wieder in Wien registriert. 66 neue Fälle wurden dort in den vergangenen 24 Stunden gemeldet (Stand: 10 Uhr). Oberösterreich folgt mit 17, Niederösterreich mit 14, Salzburg mit 10, die Steiermark mit 8.