Wie Wien Investoren angeln will

Fußball im Stadion ist in Zukunft nicht nur das, was man dort mit eigenen Augen sehen kann. Mithilfe von 5G, dem neuesten und schnelleren Mobilfunknetz, kann man ab Herbst in deutschen Stadien auch via Smartphone-App erfahren, wie schnell ein Stürmer läuft oder wie viel Ballbesitz er hat. Torszenen und Fouls können beliebig oft angesehen werden.

Ein völlig anderes Anwendungsfeld der neuen 5G-Technologie sind Baustellen. Kräne und Bagger können ortsunabhängig bedient werden. Der Bagger- oder Kranführer sitzt dann nicht mehr auf der Baustelle, sondern im Büro und steuert von dort aus bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig.

Und noch ein Szenenwechsel: In der Umkleidekabine im Modegeschäft bemerkt man, dass man nicht die richtige Größe ausgewählt hat. Man scannt das Etikett, kriegt die Information, welche Farben und Größen noch vorhanden sind oder was man dazu kombinieren könnte. Man wählt aus und die Verkaufskraft bringt die gewünschten Kleidungsstücke.

Auch bei der Parkplatzsuche verspricht 5G Erleichterung: Man erfährt in Echtzeit, welcher Stellplatz noch frei ist. Zudem werden Mistkübel nur noch entleert, wenn sie auch wirklich voll sind, Straßenbeleuchtung leuchtet nur, wenn sie auch benötigt wird.