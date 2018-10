Wie sich Salzburg und Hallstatt gegen Touristenbusse wehren

Welche Gäste wollen wir? Diese Frage steht aktuell bei den 16. Salzburger Verkehrstagen im Raum, die sich heuer mit nachhaltigen Lösungen für den touristischen Verkehr beschäftigen. „Wir dürfen bei der Diskussion die Rolle des Gastgebers nicht verlieren“, sagte Andreas Gfrerer, Obmann des Salzburger Altstadtverbandes, bei einer Podiumsdiskussion. Doch angesichts wachsender Einwohnerzahlen und noch stärker wachsender Besucherzahlen sind Konflikte unvermeidbar. „Bis jeder Chinese ein Mal in Salzburg war, wird es noch ein bisschen dauern. Es ist eine Herausforderung, die Gegenwart zu meistern, wir müssen uns aber auch für die Zukunft wappnen“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger.

Salzburg hat vor dem Sommer ein neues Leitsystem für Reisebusse eingeführt. Seither müssen die Busse für die An- und Abreise eine Gebühr bezahlen und bekommen dafür fixe An- und Abfahrtszeiten. Gerade die Tagestouristen, die mit Bussen an- und abreisen, stehen aufgrund stark zunehmender Zahlen in der Kritik. „Wir haben beim Bustourismus ein dynamisches Wachstum von rund 30 Prozent. Da hat sich ein Trampelpfad entwickelt, der von den sozialen Medien noch befördert wird“, meinte Gfrerer.

Laut ORF ist das neue System gut angelaufen, in den ersten vier Monaten gab es 500.000 Euro an Einnahmen und 40 Prozent weniger Reisebusse am zentralen Terminal in der Paris-Lodron-Straße. Selbst Busunternehmer Ludwig Richard urteilte: „Die Regelung in Salzburg ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.“