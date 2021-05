Wie gut es mit den neuen Wohnzimmertests in der Praxis klappt

Wer beim Zusammenbau von Möbeln einer schwedischen Kette dazu neigt, Anleitungen eher zu überfliegen, als sie wirklich zu lesen, der könnte auch bei den neuen Wohnzimmertests zwischendurch mal stolpern. Ja, da gehöre ich dazu.

Trotzdem ist das Prozedere nach einer halben Stunde erledigt und das Attest da, das für 24 Stunden Zutritt für Gastro, Kulturveranstaltungen oder Sportaktivitäten gewährt.

Antigen-Tests samt QR-Codes

Mit der heutigen Öffnung am 19. Mai sind die sogenannten Nasenbohrertests mit Fotobeweis und Registrierung auf Digitalplattformen eine neue Option im Testsystem. Wien setzt weiter auf "Alles gurgelt", ein PCR-Test für daheim. Zudem werden österreichweit über Apotheken Antigen-Tests samt QR-Codes als Wohnzimmertests ausgegeben.

In Tirol waren sie am Starttag noch nicht in allen Apotheken verfügbar. Bis Freitag soll das aufgeholt sein, heißt es von Seiten des Landes. In der Innenstadt gibt es für mich am Mittwoch in einer Innenstadt-Apotheke eine Packung mit fünf Wohnzimmertests, wie sie bisher schon gratis abgegeben wurden. Nun werden auch noch fünf Kleber mit QR-Codes mitgeliefert.