Studie: Wie Klimaschutz auch ohne dicke Pullis und Decken klappen soll

„Die Studienergebnisse zeigen, dass die Haushalte mit Investitionen in Sanierung und Heizkessel-Tausch wesentlich zur CO2-Reduktion beitragen können. Obwohl viel Geld für diese Investitionen aufgewendet werden muss, wird der Konsum in Summe sogar angekurbelt. Weiters können die Ausgaben für Energie stark reduziert werden, was die Wertschöpfung im Energiesektor vermindert. Andere Teile der Wirtschaft profitieren von den Investitionen aber so stark, dass in Summe eine deutlich höhere Wertschöpfung erzielt werden kann“, erklärt Studienautor Kurt Kratena.

Mehr Beschäftigte

Um diese Ziele zu erreichen, braucht es viel Arbeitskraft, vor allem in der Bauwirtschaft.

Konkret rechnet die Studie vor:

In Niederösterreich werden 4.593 Arbeitsplätze durch die Wärmewende geschaffen.

In Salzburg werden 2.156 Arbeitsplätze geschaffen.

In Tirol werden 1.787 Arbeitsplätze geschaffen.

Und wie soll das gehen?

Gerechnet wurde mit einer Halbierung des Bestands an Ölheizungen bis 2030, bis 2050 sollte ein vollständiger Ausstieg weiter anvisiert werden.

Die Gasheizungen müssten um ein Drittel bis 2030 reduziert werden.

Bei der Sanierung bräuchte es eine Anhebung der Sanierungsrate auf zwei Prozent.

Und dafür müssen die jeweils bestehenden fossilen Heizsysteme (Öl und Gas) durch einen Mix aus biogenen Heizsystemen, Umgebungswärme und Fernwärme ersetzt werden.

Was nun fehlt, ist der politische Wille, die Wärmewende zu schaffen.