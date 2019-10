"Wie die Piefkesaga": Kritik an Schneeband im Herbst reißt nicht ab

Am frühen Freitagnachmittag zeigt das Thermometer auf der Resterhöhe bei strahlendem Sonnenschein spätherbstliche 12 Grad an. Die Webcam der Kitzbüheler Bergbahnen schwenkt über braun-grüne Berghänge. Anders als noch 2017 wird von der Panoramakamera jedoch das einmal mehr ausgerollte weiße Pistenband ausgespart.

Das soll am Samstag einen Frühstart in die Wintersaison ermöglichen. An dem halten die Liftbetreiber trotz aller Kritik eisern fest. Die Bahn auf die Resterhöhe wurde dieses Mal jedoch für die Dauer der Pistenarbeiten gesperrt. Es scheint, als wollte man die Kritiker nicht auch noch auf den Berg transportieren.

Neue Bilder vom Schneeband

WWF und Tiroler Grüne lieferten am Freitag neue Bilder von einem Lokalaugenschein am Donnerstag. „Die Fotos vom Saisonstart zeigen eindrücklich, dass der Respekt vor der Natur im Wintertourismus immer weiter verloren geht", kommentierte Josef Schrank, Landschaftsökologe vom WWF, das Szenario.