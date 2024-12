Wie Cyberangriffe das tägliche Leben in Österreich bedrohen

Staatliche Akteure seien demnach ernst zu nehmende Gegner. Die Bandbreite reiche von der Verbreitung von Desinformation, wie man es auch schon bei Wahlkämpfen in Österreich erlebt hat, bis hin zu Einbrüchen in Systeme und Netzwerke. Das könnte auch hierzulande die Stromversorgung, Flughäfen oder Banken betreffen. In allen Fällen wäre die Bevölkerung stark beeinträchtigt.