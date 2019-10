Auch Ärzte werden aus ihren Fehlern klug

Zum Glück ging die Sache gerade noch glimpflich aus: Wegen eines Notfalls musste ein Neugeborenes mit dem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht werden. Während der Fahrt will der begleitende Arzt dem Kind eine Spritze mit Natriumchlorid (Kochsalzlösung) verabreichen, greift in seine Kitteltasche, erwischt in der Hektik aber irrtümlich eine ebenfalls vorbereitete Spritze mit Adrenalin. Trotz der falschen Injektion überlebt das Kind.

„Normalerweise stecke ich Spritzen mit Medikamenten in eine andere Kitteltasche als Spritzen für Volumenboli. Dieses Mal nicht. Warum? Ich weiß es nicht.“ Das schreibt der betroffene Arzt selbst auf CIRSmedical. Die Abkürzung steht für „Critical Incident Reporting System“ – ein Online-Informationssystem, in das Ärzte, andere Angehörige des Gesundheitswesens, aber auch Patienten medizinische Fehler anonym melden können.

Kollegen können sich die Einträge ansehen und so aus den Fehlern lernen. Dank Kommentarfunktion können die Benutzer auch diskutieren, wie Pannen verhindert werden können. Ein strenges Prüfsystem sorgt dafür, dass irrelevante Inhalte ausgeschieden werden.

Vor genau zehn Jahren wurde das System auf Initiative der Ärztekammer eingerichtet. Neben einzelnen Usern nutzen derzeit 22 Organisationen die Möglichkeit, CIRSmedical als interne Meldegruppe einzurichten. Darunter Spitäler oder das Rote Kreuz.

Seit 2009 wurden 649 Fehlerberichte veröffentlicht, der Großteil davon stammt aus dem Spitalsbereich (siehe Grafik). Allein im Vorjahr verzeichnete die Plattform knapp 107.000 Zugriffe.