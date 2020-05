Widersprüche – Beamte erneut vorgeladen

Als "zahnlos" beschrieben viele Beobachter bisher den HCB-Untersuchungsausschuss, der sich mit der behördlichen Verantwortung im Zuge der Hexachlorbenzol-Verseuchung des Görtschitztals beschäftigt. Nun will der Kärntner Landtag allerdings Zähne zeigen und fünf Beamte, die sich bei der ersten Befragung in Widersprüchen verstrickt haben, erneut vorladen.

Am 24. Juni werden diese Personen Rede und Antwort stehen. Bei jenen Beamten, die ihre Aussagen konkretisieren müssen, handelt es sich KURIER-Informationen zufolge um Albert Kreiner (Leiter Abteilung Wirtschaftsrecht), Harald Tschabuschnig (Leiter Umweltabteilung), Kurt Hellig (Leiter der Unterabteilung Umweltkontrolle), Ewald Sallinger (Amtssachverständiger für Sicherheitstechnik) und Dieter Treul (Abteilung Wirtschaftsrecht und Infrastruktur; unterzeichnete den Vertrag zur korrekten Einbringung des Blaukalks).

Der Vorsitzende des HCB-Ausschusses, Wilhelm Korak (BZÖ), wollte die Namen am Donnerstag nicht bestätigen, weil die Ladungen noch nicht zugestellt wurden. "Aber wir müssen bei gewissen Personen nachfragen, was es mit all diesen widersprüchlichen Aussagen auf sich hat."

Teilweise stellten die Beamten sogar die Statements ihrer eigenen Kollegen in der Landesverwaltung in Abrede. Dies betrifft Hellig, Tschabuschnig und Kreiner.