Wetterprognose: Kälter als zu Weihnachten

Der April macht nicht, was der Gärtner will. Zumindest auf jene, die bereits die Kübelpflanzen ausgewintert haben, wartet Mehraufwand. Auch die Marillenbauern müssen, wie schon in der Vorwoche, um ihre Ernte zittern. Denn die Karwoche wird noch einmal richtig kalt.

Laut Wetterdienst Ubimet bleibt es in den kommenden Tagen überwiegend trocken. Am heutigen Dienstag lässt der Wind nach, die Kaltluft macht sich aber deutlich bemerkbar. Bis Freitag ist weit verbreitet mit Frost zu rechnen bei nächtlichen Temperaturen von bis zu minus fünf Grad.

Damit verlaufen die Osterferien sogar kälter als die Weihnachtsferien, die laut Ubimet mit Temperaturen im zweistelligen Plusbereich viel zu mild waren. Am Osterwochenende wird es dann milder – am Sonntag sind aus aktueller Sicht je nach Region Temperaturen von 12 bis 16 Grad in Reichweite. Es wird sehr nass, immer wieder zeigt sich aber auch die Sonne. In höheren Lagen kann es auch schneien.