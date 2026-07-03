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Österreich

Bis zu 30 Grad und viel Sonnenschein: So wird das Wetter am Wochenende

Die Hitzewelle ist vorbei, aber der Sommer noch lange nicht. Was die kommenden Tage bringen.
03.07.2026, 13:12

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Ein Thermometer wird in den blauen Himmel gehalten.

Die Hitzewelle ist zwar vorbei, sommerlich bleibt es trotzdem. Laut GeoSphere Austria stehen Österreich ein weitgehend sonniges Wochenende und Temperaturen von bis zu 30 Grad bevor. Zum Wochenstart wird es wieder wechselhafter.

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Samstag: Viel Sonnenschein, kaum Regen

Am Samstag bestimmt hoher Luftdruck das Wettergeschehen im Ostalpenraum. Die Sonne scheint die meiste Zeit, nur nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten tauchen im Tagesverlauf ein paar dichtere Wolken auf. Die Wahrscheinlichkeit für Regen oder Regenschauer bleibt aber allgemein gering. Der Wind kommt aus West bis Nord und weht vor allem von Oberösterreich ostwärts sowie in Tälern an der Alpensüdseite mäßig bis lebhaft. In der Früh hat es neun bis 17 Grad, tagsüber klettern die Temperaturen auf 22 bis 29 Grad. Am wärmsten wird es in Kärnten und der südlichen Steiermark.

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Sonntag: Sonnig im Westen, wechselhafter im Osten

Der Sonntag setzt fort, was der Samstag begonnen hat. Zumindest in der Westhälfte Österreichs: Dort dominiert unter zunehmendem Hochdruck sonniges Wetter mit nur wenigen Wolken, einzelne unergiebige Schauer im inneralpinen und südlichen Bergland sind zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, ergiebiger Regen wird aber nirgends erwartet. 

Weiter im Osten ist es weniger beständig: Kompakte Wolken dämpfen den Sonnenschein merkbar, im Nordosten kann es am Nachmittag auch zu leichten Regenschauern kommen. Zwischendurch zeigt sich aber auch dort immer wieder die Sonne. Der Wind aus West bis Nordwest frischt im Alpenvorland und im östlichen Flachland sowie generell im Bergland nochmals deutlich auf, im Süden bleibt er schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 19 Grad, die Tageshöchstwerte klettern auf 23 bis 30 Grad.

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Montag: Wechselhafter Wochenstart

Der Montag bringt dann eine Wende: Im ganzen Land verläuft der Wochenstart recht wechselhaft. Immer wieder zeigen sich Wolken unterschiedlicher Dichte und zeitweise gibt es leichte Regenschauer, meist vom Berg und Hügelland ausgehend. Die Niederschlagsschwerpunkte liegen dabei eher in der Osthälfte Österreichs. Zwischendurch zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne in unterschiedlich langen Phasen. Der Wind weht entlang und nördlich des Alpenhauptkamms sowie generell im Westen mäßig bis lebhaft, im Süden schwach bis mäßig, aus Südwest bis Nordwest. 

Trotz der Wolken bleibt es sommerlich warm: Frühtemperaturen zwischen elf und 18 Grad, Tageshöchstwerte zwischen 23 und 30 Grad.

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