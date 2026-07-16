Gewitter beenden die Hitze: So wird das Wetter am Wochenende

Das heiße Sommerwetter macht eine kurze Pause. Das Wochenende in Österreich wird zunächst gewittrig und die neue Woche startet dann auch wechselhaft und mit kühleren Temperaturen, wie die Geosphere Austria am Donnerstag mitteilte. Am Freitag ist in der Westhälfte den ganzen Tag lang mit durchwachsenem Wetter und einigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Im Osten scheint zumindest zeitweise die Sonne, bevor am Nachmittag auch dort Quellwolken auftauchen und es nass wird. Die Gewitter können lokal auch heftig ausfallen, dabei sind Starkregen und Sturmböen, im Süden und Südosten auch Hagel möglich. Der Wind kommt abseits der Gewitter schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh sind Temperaturen zwischen elf und 21 Grad zu erwarten, am Nachmittag 24 bis 33 Grad mit Höchstwerten ganz im Osten.

Am Samstag gibt es in vielen Landesteilen einen Mix aus Wolken und sonnigen Phasen, zudem ist auch mit einigen Regenschauern zu rechnen. Gewitter werden im Südosten prognostiziert. Besseres Wetter inklusive Sonnenschein bis Mittag ist im Flachland des Ostens zu erwarten, bis sich auch dort Wolken und ein paar Regenschauer bemerkbar machen. Generell weht der Wind schwach bis mäßig, im Norden und Osten zeitweise lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 21 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 22 und 30 Grad. Am wärmsten wird es wieder im Osten. Am Sonntag im ganzen Land mit Regen zu rechnen Der Sonntag startet zunächst noch verbreitet strahlend sonnig, wie die Geosphere prognostizierte. Doch schon im Laufe des Vormittags machen sich im Bergland Quellwolken und im Westen dichte Wolken samt Regenschauern einer Störzone bemerkbar. Am Nachmittag ist dann im ganzen Land mit Regen zu rechnen. Am wahrscheinlichsten sind Gewitter im Südosten, dafür bleibt es im Nordosten am längsten trocken. Beim Aufstehen in der Früh zeigt das Thermometer zehn bis 19 Grad an, untertags dann 20 bis 28 Grad.