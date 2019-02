Wetter: Sonnig und mit bis zu 15 Grad geht es ins Wochenende

Heute Nachmittag setzt sich generell sonniges Wetter durch, am längsten trüb bleibt es im äußersten Osten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 11 Grad.

Am Freitag ist hoher Luftdruck und damit meist sonniges und trockenes Wetter vorherrschend. Vor allem im Osten und Südosten sowie auch in einigen inneralpinen Becken und Tälern startet der Tag jedoch mit lokalem Nebel oder Hochnebel. Bis spätestens Mittag kann sich jedoch überall die Sonne durchsetzen. Der Wind kommt aus West bis Nordwest, weht generell aber nur schwach. Nach minus 4 bis plus 3 Grad in der Früh liegen die Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad.