Wetter: Sabine stürmt heute weiter

Für den heutigen Dienstag ist weiterhin mit heftigen Böen zu rechnen: Sabine hat nämlich noch genug Kraft, um auch am Dienstag weiter zu stürmen, erklärt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann: „Nach einer Beruhigung am Montagabend wird ein weiterer Ausläufer des Tiefs am Dienstag weiter für Böen von 80 bis 100 km/h sorgen.

Der Wind wird sich in den Morgenstunden besonders in Ober- und Niederösterreich bemerkbar machen und später auch in Wien zu spüren sein.“