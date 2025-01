Schnee bis in die Stadt: Auf Wien wartet ein Wintertag

Am Mittwoch soll es soweit sein, denn in vielen Regionen dominieren Wolken, im Norden und Osten des Landes ziehen Schneeschauer durch.

Es bleibt aber jedenfalls am Mittwoch kalt bei Tageshöchsttemperaturen zwischen minus ein und plus vier Grad: Solche Temperaturen werden auch schon für Dienstag erwartet.

Ganz anders das Bild weiter westlich: In Teilen Niederösterreichs bis zum Mariazellerland in der Steiermark können bis zu 20 Zentimeter Neuschnee drin sein.

Am Donnerstag dürfte sich die Wetterlage aber wieder ändern: In Westen und Süden scheint von Vormittag an die Sonne, die sich dann etwas später auch in der Osthälfte des Landes durchsetzt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen null bis sechs Grad.

Am Freitag bringt Hochdruckeinfluss viel Sonnenschein mit Tageshöchsttemperaturen zwischen null bis sieben Grad.