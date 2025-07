Von Regen bis Sonne: So wird das Wetter in Österreich nächste Woche

Allgemein überwiegen aber weiter die Wolken und es kommt zu einigen Schauern. Der meiste Regen fällt von Vorarlberg über Oberösterreich bis ins westliche Niederösterreich. "Hier kann es in Summe teils auch kräftig regnen ", so die Prognose.

Das Wetter bleibt auch Ende Juli in Österreich unbeständig , und es wird weiterhin relativ kühl sein. Für Montag erwartet Geosphere Austria vor allem im Osten und teils auch im Süden zumindest zwischendurch Sonnenschein.

Der Wind weht am Montag im Süden eher schwach, sonst mäßig, in höheren Lagen auch auffrischend aus West bis Nordwest.

Im Osten und Südosten scheint am Dienstag zeitweise ein wenig Sonne und es gibt nur noch einzelne Regenschauer. Vom Bodensee bis ins Mostviertel hingegen ziehen weiter Regenschauer durch. In den Staulagen des Berglandes an der Alpennordseite kann es auch etwas länger regnen.

Im Laufe des Nachmittags lässt die Schauerneigung allgemein nach und es scheint auch in der Westhälfte zeitweise die Sonne. Der Wind weht mäßig, im Osten lebhaft aus West bis Nordwest, bei Frühtemperaturen von zwölf bis 18 und Tageshöchsttemperaturen von meist 18 bis 24 Grad.