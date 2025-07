Hitzeopfer: 24 Mauersegler-Babys in Vösendorf gerettet

Das Tierschutzhaus in Vösendorf im Bezirk Mödling kümmert sich derzeit um 24 Mauersegler-Jungtiere. Die Vögel seien wegen der extremen Hitze viel zu früh aus ihren Nestern unter den heißen Dächern gesprungen, hieß es am Montag in einer Aussendung.

"Wer den Aufprall überlebt, ist am Boden schutzlos - die Tiere drohen am heißen Asphalt zu überhitzen oder werden zur leichten Beute für Krähen und Katzen", sagte Stephan Scheidl, Tierheimleiter bei Tierschutz Austria.