Unterkühlter Start in Oktober: So wird das Wetter in Österreich

Hurrikan "Gabrielle" macht sich auf den Weg nach Europa, doch Meteorologen beruhigen: Sobald er in der Nacht zum Samstag auf Portugal trifft - dann in der offiziellen Bezeichnung außertropischer Sturm genannt - ist er bereits abgeschwächt. Wie weit kommt der Sturm? Lissabon dürfte wegen "Gabrielle" so einiges an Regen und Wind abgekommen. Weiter in Richtung Mitteleuropa kommt der Sturm dann nicht mehr. Österreich bekommt somit keine Auswirkungen zu spüren.

Allerdings dürften sich auch die Hoffnungen zerschlagen haben, dass "Gabrielle" einen Wetterumschwung in die andere Richtung mit sich bringt. Hurrikans können nämlich auch wärmere Luft vor sich herschieben Keine wärmere Luft vor dem Hurrikan Doch hier sei das nicht der Fall, beschreibt Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. Und so bleibt das Wetter in Österreich auch in nächster Zeit, wie es sich derzeit präsentiert: kühl, regnerisch, trüb.

Die Wetterlage sei derzeit "komplett festgefahren", begründet Zimmermann, das liege an einer "Hoch- über Tieflage": Über Nordeuropa hat sich ein Hoch ausgebreitet, das etwa derzeit Finnland einen warmen Herbst beschwert. In Mitteleuropa dagegen regiert Tief "Calvin". Die Prognose für die kommenden Tage Doch wie sieht die Prognose für die kommenden Tage aus? Mäßig erfreulich: "Ein goldener Oktober ist nicht in Sicht", bedauert Zimmermann.