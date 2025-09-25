Sturmwarnung: Hurrikan "Gabrielle" nimmt Kurs auf Europa

Auf die Azoren steuert ein Hurrikan zu: Die ersten Ausläufer von "Gabrielle" werden die portugiesische Inselgruppe im Atlantik den Vorhersagen zufolge noch am Donnerstag treffen. Der portugiesische Wetterdienst warnte vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern und hohem Wellengang. "Die ersten Auswirkungen werden auf dem Archipel ab Donnerstagabend spürbar sein", erklärte das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA).

"Gabrielle" als Hurrikan eingestuft Am Mittwochabend war "Gabrielle" noch als Hurrikan der Stufe 3 auf einer Skala bis 5 eingestuft, er wird sich den Vorhersagen zufolge aber noch abschwächen und die Azoren als Hurrikan der Kategorie 1 erreichen. Am Samstag wird er dann als sogenanntes posttropisches Tiefdruckgebiet auf dem portugiesischen Festland erwartet. Auf den Azoren wird "Gabrielle" den Vorhersagen zufolge in der Nacht auf Freitag über die zwei westlichen und fünf zentralen Inseln ziehen, für die bereits Alarmstufe Rot gilt. Die Regionalregierung hat angeordnet, auf den betroffenen Inseln von Donnerstag- bis Freitagabend Schulen und andere öffentliche Einrichtungen zu schließen.