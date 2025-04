Wetterkapriolen: Auf sonnigen Frühsommer folgt Kaltfront

Die kommenden drei Tage werden laut Wetterprognose sonnig und frühsommerlich warm , am Freitag und Samstag werden Höchsttemperaturen von 29 bzw. 30 Grad erwartet.

Ab Sonntag zieht aus dem Nordwesten eine Kaltfront heran, das Wetter wird im ganzen Land deutlich kühler und unbeständig. Auch die neue Woche beginnt kühl, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Örtliche Regenschauer oder vereinzelte Gewitter sind aber möglich, auch schon am Feiertag am Donnerstag.

Die Prognose im Detail

Am Feiertag, 1. Mai, scheint durchwegs die Sonne und es bleibt oft wolkenlos. Tagsüber bilden sich dann vor allem über dem Hügel- und Bergland Quellwolken, südlich des Alpenhauptkammes in der Oststeiermark, dem Südburgenland und in Kärnten muss man vereinzelt mit Regenschauern rechnen, die mitunter gewittrig ausfallen. Der Wind weht meist nur schwach.

Nach Frühtemperaturen zwischen vier und zwölf Grad wird es tagsüber warm, die Höchsttemperaturen erreichen 22 bis 28 Grad.

Auch der Freitag wird im ganzen Land überwiegend sonnig, am Nachmittag nehmen die Quellwolken allerdings oftmals zu und vor allem im Berg- und Hügelland kommt es zu vereinzelten Schauern und Gewittern. Am wahrscheinlichsten sind diese im inneralpinen Raum sowie im oststeirischen Hügelland und dem angrenzenden Südburgenland. Der Wind weht meist nur schwach aus Süd bis West. In der Früh sind vier bis zwölf Grad zu erwarten, tagsüber dann 23 bis 29 Grad.