Wo bleibt der Regen? Was die extreme Trockenheit in Teilen Österreichs bedeutet

Wann regnet oder schneit es wieder einmal? Die Trockenheit in Nord- und Ostösterreich ist extrem. Einige Wetterstationen steuern auf einen Negativrekord zu. Und Niederschlag ist hier für die kommenden Tage - zumindest bis Dienstag - nicht in Sicht. Die folgende Karte veranschaulicht, wie gering die Niederschlagsmengen – ob Regen oder Schnee – im Vergleich zu früheren Wintern ausfielen:

Warum erreicht der Regen diese Regionen nicht? Wenig überraschend: Der häufige Hochdruckeinfluss sorgt für die anhaltende Trockenheit. „Wenn es mal Fronten aus Westen nach Österreich schafften, brachten diese vor allem dem Westen Niederschlag“, erklärt Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. Italientiefs waren ebenfalls rar. „Die wenigen sorgten für nennenswerten Niederschlag im Süden und Südwesten Österreichs.“

Norden und Osten gingen fast leer aus

An den Stationen in Wiener Neustadt und Pottschach-Ternitz wurden mit nur 16 l/m² besonders geringe Niederschlagsmengen verzeichnet. „Wohlgemerkt über die vergangenen knapp zweieinhalb Monate“, erklärt der Meteorologe. Auch in Wien gab’s nur 20 bis 30 l/m², dasselbe gilt für Graz.