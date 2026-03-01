Der Frühling zieht mit viel Sonnenschein ins Land

Die kommende Woche bringt laut Geosphere-Progonose vom Sonntag frühlingshaftes Wetter mit viel Sonnenschein und weiterhin sehr milden Temperaturen.

Zu Wochenbeginn können vereinzelt Regenschauer auftreten, bevor sich Hochdruckeinfluss durchsetzt und die Temperaturen bis zu 18 Grad Celsius erreichen. Am Montag halten sich zunächst noch Restwolken einer abziehenden Störung, bevor sich oft sonniges Wetter durchsetzt. Bis zu 15 Grad am Montag Im Berg- und Hügelland können sich im Tagesverlauf Quellwolken bilden, die örtlich Regenschauer mit sich bringen. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad, tagsüber werden neun bis 15 Grad erreicht.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter abseits von flachen Nebelfeldern, die sich vor allem im westlichen Donautal sowie vereinzelt im Osten und Südosten bilden, überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf steigt die Schauerneigung, insbesondere um den Alpenhauptkamm, durch Quellwolken deutlich an. Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus vier und plus fünf Grad, tagsüber werden zehn bis 15 Grad erreicht. Wolken sind harmlos, Sonnenschein dominiert Am Mittwoch ist im Donauraum sowie in einigen Tälern und Becken mit Frühnebel zu rechnen. Im Westen ziehen zunächst dichte, aber meist harmlose Wolken auf, die sich im Laufe des Vormittags auflösen. Am Nachmittag dominiert in der Westhälfte der Sonnenschein, während in der Osthälfte Quellwolken entstehen, aus denen Regenschauer niedergehen können. Diese klingen am Abend ab. Der Wind bleibt schwach, die Frühtemperaturen liegen zwischen minus fünf und plus drei Grad, die Höchstwerte erreichen elf bis 18 Grad, wobei die höchsten Temperaturen im Westen erwartet werden.