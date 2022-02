Wetter-Anomalien im Februar

Über das Wochenende dominiert dann der strahlende Sonnenschein. Die Temperaturen stürzen jedoch in die Tiefe. „Samstagfrüh sind inneralpin bis zu minus 10 Grad möglich.“ Am Sonntag gesellt sich vom Westen her Südföhn dazu. In Tallagen kann es zu durchaus kräftigen Böen kommen. Die Lawinengefahr in den Bergen bleibe damit aufrecht.

Die kommende Woche beginnt dann noch ruhig. Bereits in der Nacht auf Dienstag kommen jedoch erste Stürme auf Österreich zu. „Es sind zum Glück wieder Niederschläge in Sicht. Und es geht mit normalem unbeständigen Winterwetter weiter“, sagt Salmi.