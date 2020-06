Am Donnerstag könnte der Hitzerekord fallen

Wer seine Freizeit im Kühlen verbringen möchte, kann dem Regenwaldhaus im Wiener Tiergarten Schönbrunn einen Besuch abstatten: Wo man sich im Winter aufwärmt, ist es bei 25 Grad derzeit angenehm. Wer es kühler mag, besucht Grotten in den Bergen des Landes. Fast schon frostig geht es bei neun Grad in der Seegrotte Hinterbrühl in Niederösterreich zu.

Der heißeste Junitag erwartet uns morgen: Bis zu 38 Grad sind möglich. Am Freitag ist es im Westen bereits unbeständig bei bis zu 27 Grad und einigen Gewittern. Am Wochenende wird es in ganz Österreich kühler.

Die Temperaturen haben schon am Dienstagabend zu schweren Unwettern geführt. Neben dem Salzkammergut, wo eine Mure Hallstatt verwüstet hatte (siehe S. 17), zogen auch Gewitter mit Hagel über Vorarlberg hinweg. In den Bodenseegemeinden Höchst und Fußach richtete es Schäden in der Landwirtschaft an. Mehr als 100 Hektar Agrarfläche waren betroffen.

Die Hitzewelle hat am Mittwoch auch zum Überschreiten der Ozon-Informationsschwelle in Streithofen (NÖ) geführt. Die Ozonbelastung in Nordostösterreich ist leicht erhöht. Das Umweltbundesamt gibt Entwarnung: der normale Aufenthalt im Freien ist unbedenklich.

