Westen: Weiterhin große Lawinengefahr am Wochenende

In Teilen Tirols wird mit anhaltendem Neuschnee und stürmischen Böen auch am Samstag in höheren Lagen große Lawinengefahr herrschen, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Umfangreiche Triebschneeansammlungen seien an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze störanfällig, teilte der Lawinenwarndienst mit.

➤ Mehr lesen: Tauwetter sorgt für hohe Lawinengefahr in Niederösterreich

Die Gefahrenstellen würden auch im Bereich der Waldgrenze bestehen. Es seien spontane Lawinen zu erwarten - und zwar besonders im Verlauf der Nacht.