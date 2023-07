Westbahn wird Partner des Verkehrsverbundes (VOR)

Ab 1. August können die VOR-Tickets auch in der Westbahn genutzt werden. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Die Westbahn startet in Wien Westbahnhof, hält im Verbundgebiet des VOR in St. Pölten und Amstetten und fährt weiter bis Salzburg sowie nach Innsbruck und München.

Mit ihrem Beitritt erweitert die Westbahn das Öffi-Angebot im VOR um rund 21.000 Zugfahrten beziehungsweise 2,5 Mio. Zugkilometer pro Jahr.

