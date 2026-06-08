Westbahn ändert Fahrplan: Das wird ab Sommer neu

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Juni 2026 nimmt die Westbahn Anpassungen auf mehreren Strecken vor. Konkret kommt es auf den Verbindungen nach Deutschland sowie in Richtung Tirol und Vorarlberg zu folgenden Änderungen: Wegen Baustellen der Deutschen Bahn in Bayern verlängern sich die Fahrzeiten von und nach Innsbruck sowie München um bis zu 15 Minuten.

sowie um bis zu 15 Minuten. Auch auf den Verbindungen von und nach Vorarlberg erhöht sich die Fahrzeit um bis zu 30 Minuten.

erhöht sich die Fahrzeit um bis zu 30 Minuten. Die Bahnhöfe Lindau-Reutin und Lindau-Insel werden künftig nicht mehr angefahren.

und werden künftig nicht mehr angefahren. Bei den beiden täglichen Verbindungen von und nach Stuttgart entfällt der Halt in München Hauptbahnhof. Als Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten stehen weiterhin München Ost und München Pasing zur Verfügung.

entfällt der Halt in München Hauptbahnhof. Als Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten stehen weiterhin und zur Verfügung. Neu in den Fahrplan aufgenommen wird der Halt in Prien am Chiemsee auf den Verbindungen von und nach München beziehungsweise Stuttgart.

Dreimal täglich in den Pinzgau und Pongau Auch nach dem Fahrplanwechsel bietet die Westbahn aber weiterhin direkte Verbindungen zwischen Wien und Salzburg an. Darüber hinaus verkehren dreimal täglich Züge ohne Umstieg in den Pinzgau und Pongau. Damit bleiben beliebte Destinationen wie Zell am See und St. Johann im Pongau direkt erreichbar.