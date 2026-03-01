Sechs neue Zugverbindungen zwischen Wien und der Semmeringregion
Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) informiert in einer Aussendung gemeinsam mit der Westbahn über eine Angebotsausweitung auf der Südstrecke: Durch zusätzliche Zugverbindungen des VOR-Partners Westbahn stehen den Fahrgästen in der Ost-Region ab sofort täglich sechs neue Verbindungen zwischen Wien und der Semmeringregion zur Verfügung. Der VOR-Tarif gilt in den neuen Zügen der Westbahn auf der Südstrecke bis einschließlich Semmering.
Der private Bahnverkehrsanbieter Westbahn nimmt am Sonntag, 1. März, den Betrieb mit drei täglichen Verbindungen von Wien Hauptbahnhof nach Villach und retour auf. Die Züge starten in Wien Hauptbahnhof, halten in Wien Meidling und verkehren über die Pottendorfer Linie nach Wiener Neustadt. Baustellenbedingt ist bis 28. Mai ein Halt in Payerbach-Reichenau vorgesehen, ab 29. Mai wird stattdessen in Semmering gehalten.
Mehr Verbindungen, mehr Flexibilität
Weitere Halte sind Bruck an der Mur, Graz, Kühnsdorf-Klopeiner See, Klagenfurt, Pörtschach und Villach. "Mit der Angebotsausweitung der Westbahn erhalten unsere Fahrgäste täglich sechs zusätzliche Verbindungen im VOR-Tarif zwischen Wien und Semmering. Das bedeutet deutlich mehr Flexibilität im Alltag und in der Freizeit - sowohl für Berufspendler als auch für Ausflüge am Wochenende“, unterstreicht die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.
„Erstmals verbindet die Westbahn Wien, Graz, Klagenfurt und Villach mit einem durchgängigen Angebot. Damit bringen wir nicht nur moderne Hochgeschwindigkeitszüge auf die Südstrecke, sondern setzen auch neue Maßstäbe bei Komfort, Service und Reisequalität. Davon werden alle Bahnreisenden auf der Südstrecke profitieren“, meint Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch in der Aussendung.
Westbahn verspricht: Moderne Züge und hoher Komfort
Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher ergänzt: „Unser Angebot auf der Südstrecke ist ein Qualitätsversprechen an unsere Fahrgäste: Moderne Züge, hoher Komfort und unsere Kolleginnen und Kollegen machen den Unterschied. Wettbewerb ist für uns der Motor für beste Qualität und ein erstklassiges Reiseerlebnis.“
Bei der Verbesserung ab 1. März bleibt es aber nicht: Ab März tritt ein nachfrageorientierter Fahrplan an Freitagen, Samstagen, Sonntagen, rund um Feiertage und in den Ferien mit fünf Verbindungen pro Richtung in Kraft. Ab 29. Mai stehen täglich fünf Verbindungen pro Richtung auf der Südstrecke zur Verfügung, wobei ab diesem Zeitpunkt die Züge in Semmering halten und der Halt Payerbach-Reichenau entfällt.
Moderne SMILE-Züge für mehr Komfort
Für die Südstrecke setzt die Westbahn auf drei neue SMILE- Hochgeschwindigkeitszüge des Schweizer Herstellers Stadler. Zwei Züge starten bereits am Sonntag, der dritte folgt Mitte März. Die Züge sind in Niederflur-Ausführung gebaut, erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 250 km/h, bestehen aus elf Waggons, sind insgesamt 202 Meter lang und bieten 422 Sitzplätze. Der Komfort für die Fahrgäste wird durch kostenloses WLAN und Steckdosen an jedem Sitzplatz ergänzt, werden in der Aussendung die Vorteile hervorgehoben.
