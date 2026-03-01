Sechs neue Zugverbindungen zwischen Wien und der Semmeringregion

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) informiert in einer Aussendung gemeinsam mit der Westbahn über eine Angebotsausweitung auf der Südstrecke: Durch zusätzliche Zugverbindungen des VOR-Partners Westbahn stehen den Fahrgästen in der Ost-Region ab sofort täglich sechs neue Verbindungen zwischen Wien und der Semmeringregion zur Verfügung. Der VOR-Tarif gilt in den neuen Zügen der Westbahn auf der Südstrecke bis einschließlich Semmering.

Der private Bahnverkehrsanbieter Westbahn nimmt am Sonntag, 1. März, den Betrieb mit drei täglichen Verbindungen von Wien Hauptbahnhof nach Villach und retour auf. Die Züge starten in Wien Hauptbahnhof, halten in Wien Meidling und verkehren über die Pottendorfer Linie nach Wiener Neustadt. Baustellenbedingt ist bis 28. Mai ein Halt in Payerbach-Reichenau vorgesehen, ab 29. Mai wird stattdessen in Semmering gehalten. Mehr Verbindungen, mehr Flexibilität Weitere Halte sind Bruck an der Mur, Graz, Kühnsdorf-Klopeiner See, Klagenfurt, Pörtschach und Villach. "Mit der Angebotsausweitung der Westbahn erhalten unsere Fahrgäste täglich sechs zusätzliche Verbindungen im VOR-Tarif zwischen Wien und Semmering. Das bedeutet deutlich mehr Flexibilität im Alltag und in der Freizeit - sowohl für Berufspendler als auch für Ausflüge am Wochenende“, unterstreicht die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

„Erstmals verbindet die Westbahn Wien, Graz, Klagenfurt und Villach mit einem durchgängigen Angebot. Damit bringen wir nicht nur moderne Hochgeschwindigkeitszüge auf die Südstrecke, sondern setzen auch neue Maßstäbe bei Komfort, Service und Reisequalität. Davon werden alle Bahnreisenden auf der Südstrecke profitieren“, meint Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch in der Aussendung. Westbahn verspricht: Moderne Züge und hoher Komfort Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher ergänzt: „Unser Angebot auf der Südstrecke ist ein Qualitätsversprechen an unsere Fahrgäste: Moderne Züge, hoher Komfort und unsere Kolleginnen und Kollegen machen den Unterschied. Wettbewerb ist für uns der Motor für beste Qualität und ein erstklassiges Reiseerlebnis.“