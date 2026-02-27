Ab in den Süden: Wie es sich in der Westbahn nach Kärnten fährt

Vom Sonnenaufgang wird die denkmalgeschützte Halle des Wiener Westbahnhofs in ein wunderbares warmes Licht getaucht.

Auf Gleis 11, sozusagen letztes Gleis, steht am Freitag ein Sonderzug der Westbahn. Aber der fährt an diesem Tag erstmals als Westbahn in den Süden.

Nicht nur die Sonne zaubert ein Lächeln in die Gesichter der Fahrgäste, die mit dem Zug der Firma Stadler fahren werden. Er hört auf den Namen „Smile“.

Besonders freundlich ist die Begrüßung in dem Zug, ein Markenzeichen der Westbahn-Mitarbeiterinnen.

Vom Hauptbahnhof in den Süden

Langsam geht es – quasi über die Verbindungsbahn – nach Meidling. Ab 1. März fährt der Zug aber am Hauptbahnhof – dem früheren Südbahnhof – ab.

Die Waggons sind neu und topmodern, nichts ruckelt. Ein Detail am Rande: Die Mistkübel sind verschlossen, die Mitarbeiter sammeln regelmäßig den Schmutz ein. Das soll auch im Regelbetrieb besser funktionieren als die Mistkübel.

Die WC's sind sauber und funktionieren, es gibt Platz für Fahrräder. In den Waggons geht es auf und ab, das irritiert, ist aber besser als Stufen.

Dass der Zug über die Pottendorfer Linie fährt, freut Westbahn-Chef Marco Ramsbacher nicht. „Wir würden lieber über die Südbahn zwischen Meidling und Wiener Neustadt fahren“, erläutert er den Mitreisenden.

Wiener Neustadt und Payerbach

Ein großes Thema im Zug: Dass das große Konkurrenzunternehmen, die ÖBB, nicht mehr in Wiener Neustadt stehen bleibt.

„Nicht einmal in der Stadt des Bundeskanzlers“, schmunzelt ein Fahrgast. Wobei das – zur Ehrenrettung der ÖBB – nur für einige Verbindungen gilt.

Die Westbahn fährt jedenfalls nur bei der Sonderfahrt an diesem Freitag durch Meidling und Wiener Neustadt durch.

Sonst bleibt der Zug immer stehen – sogar in Payerbach/Reichenau, wie der CJX der ÖBB. Vorerst drei Mal täglich, ab 1. März.

Kunst und Kultur auf Schiene

Für die „Jungfernfahrt“ hat das Unternehmen ihren Gästen ein wunderbares Kulturprogramm zusammengestellt. „Über dem Bahnhof zittert die Luft“, wird Christine Lavant aus einem Briefwechsel mit dem Künstler Werner Berg zitiert.

Auf dieser Kultur-Schiene präsentiert ein Walking-Museum die Werke des Künstlers, der selbst nur mit dem Zug gefahren ist und viele Fahrgäste beobachtet und gemalt hat.