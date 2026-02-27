Konkurrenz für ÖBB: Westbahn startet auf Südstrecke

Die ÖBB bekommen mit der mehrheitlich privaten Westbahn von Hans Peter Haselsteiner nun auch Konkurrenz auf der Südbahn von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach. Bisher war die Westbahn, an der auch die französische Staatsbahn SNFC beteiligt ist, nur auf der Weststrecke von Wien über Linz nach Salzburg und weiter nach Westen unterwegs. Am Sonntag geht es mit ersten Zügen los, ab Ende Mai gibt es fünf Verbindungen je Richtung. Profitabel will man binnen dreier Jahre sein.

100 neue Jobs

Die drei neuen Züge vom Schweizer Hersteller Stadler lässt sich die Westbahn 120 Mio. Euro kosten. Die Züge waren nicht schneller lieferbar, laut Haselsteiner wäre man im Fall des Falles auch früher gen Süden gestartet, wie der Industrielle bei Ankündigung der neuen Verbindungen sagte. Die Züge sind für sechs Jahre geleast. Es gibt die Option, die Züge dann zu kaufen oder das Leasing zu verlängern.